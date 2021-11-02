Динамо опублікувало фотографії вечері Суркіса і Лапорти – президенти обмінялися подарунками
Керівники Динамо і Барселони підтримують ділові стосунки, чекаючи на очний поєдинок в Лізі чемпіонів.
Напередодні матчу відбулася дружня зустріч Ігоря Суркіса, Жоана Лапорти, а також офіційних осіб УЄФА, інформує сайт київського клубу.
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Президенти обмінялися статуетками з емблемами своїх команд. На вечері обговорили низку важливих питань. Проблеми іспанського та українського футболу, вплив пандемії на розвиток клубного футболу в Європі, економічна ситуація європейського футболу за нинішніх умов – ці та інші теми звучали у розмовах Суркіса, Лапорти і клубних менеджерів.
Нагадаємо, поєдинок на НСК Олімпійський стартує о 22:00. Попередня зустріч між Барселоною та Динамо завершилась мінімальною перемогою каталонців на Камп Ноу (1:0).
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