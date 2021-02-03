Динамо оприлюднило заявку на плей-офф Ліги Європи – є два поповнення і один мінус після Ліги чемпіонів
Динамо визначилося зі списком гравців, на яких робитиме ставку у Лізі Європи.
До заявки за списком А потрапили 24 футболісти, повідомляє офіційний сайт київського клубу.
Шахтар оголосив заявку на плей-офф Ліги Європи
Голкіпери: 1. Георгій Бущан, 71. Денис Бойко;
Захисники: 13. Артем Шабанов, 20. Олександр Караваєв, 21. Володимир Костевич, 23. Сідклей, 24. Олександр Тимчик, 94. Томаш Кендзьора;
Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тудор Белуце, 7. Беньямін Вербіч, 8. Володимир Шепелєв, 10. Микола Шапаренко, 14. Карлос Де Пена, 15. Віктор Циганков, 17. Богдан Лєднєв, 18. Олександр Андрієвський, 19. Денис Гармаш, 29. Віталій Буяльський, 99. Міккел Дуелунд;
Форварди: 22. Жерсон Родрігес, 31. Назарій Русин, 41. Артем Бєсєдін, 89. Владислав Супряга.
Порівняно з Лігою чемпіонів, у списку два нові прізвища – Бєсєдін відбув дискваліфікацію, а Сідклей повернувся з оренди. Натомість Клейтон втратив місце у складі команди Луческу.
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