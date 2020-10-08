Мірча Луческу визначився зі списком гравців на поєдинки групового етапу Ліги чемпіонів 2020/21.

Київський клуб заявив за списком А і Б (позначені зірочкою) 31 виконавця – 4 голкіпери, 10 захисників, 13 півзахисників і 4 форварди.

Шахтар оголосив заявку на груповий етап Ліги чемпіонів 2020/21

Воротарі: Бущан, Бойко, Нещерет*, Моргун*;

Захисники: Шабанов, Караваєв, Костевич, Тимчик, Кендзьора, Миколенко*, Попов*, Забарний*, Сирота*, Вівчаренко*;

Півзахисники: Сидорчук, Белуце, Вербіч, Шепелєв, Шапаренко, Буяльський, Циганков, де Пена, Леднєв, Андрієвський, Гармаш, Дуелунд, Цітаішвілі*;

Нападники: Супряга, Клейтон, Родрігес, Русин.

Увагу привертають три новачки киян – Костевич, Белуце і Клейтон. Несподівано місце у заявці отримав і Денис Гармаш. Хавбек влітку повернувся з Різеспора, але його перспективи в Динамо вважалися туманними.

Нагадаємо, команда Луческу розпочне груповий етап Ліги чемпіонів 20 жовтня домашнім матчем проти Ювентуса.

"Доведеться їхати в Росію": іспанські ЗМІ оцінили шанси Динамо і Шахтаря у Лізі чемпіонів