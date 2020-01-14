Динамо оприлюднило список гравців, які вирушать на перший збір – кілька виконавців поза складом

Київське Динамо от-от розпочне підготовку до другої половини сезону на першому зборі у Туреччині.

Київське Динамо оголосило перелік футболістів, які вирушать з основною командою на перший навчально-тренувальний збір до Туреччини, повідомляє офіційний сайт клубу. Серед тих, хто 15 січня відбуде до Белека – 29 футболістів.

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Воротарі: Денис Бойко, Георгій Бущан, Владислав Кучерук та Руслан Нещерет.

Захисники: Йосіп Піваріч, Томаш Кендзьора, Тамаш Кадар, Микита Бурда, Віталій Миколенко, Олександр Сирота, Денис Попов, Костянтин Вівчаренко, Ілля Забарний, Артем Шабанов.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Беньямін Вербіч, Міккел Дуелунд, Карлос Де Пена, Абдул Мохаммед Кадірі, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Олександр Андрієвський, Георгій Цітаішвілі, Олександр Караваєв.

Нападники: Фран Соль, Ібрагім Каргбо, Назарій Русин.

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Цікаво, що до списку не потрапив скандальний форвард збірної Люксембурга Жерсон Родрігес, якого звинувачували у порушенні режиму та новачок команди Олабіран Муїва (Беніто). Останній, щоправда, може приєднатися до команди вже у Туреччині – нігерієць очікує на отримання української візи. Окрім того, у списку відсутній Артем Бєсєдін, який провалив допінг-тест після гри групового турніру Ліги Європи проти Мальме і відсторонений від футболу на невизначений термін.

Нагадаємо, перший збір триватиме два тижні – з 15 до 28 січня. Команда планує провести шість контрольних поєдинків. Другий навчально-тренувальний збір триватиме з 2-го по 16-те лютого і теж пройде у Туреччині.

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