Київська команда після кількох днів вихідних повернеться до тренувань і готуватиметься перервати чорну смугу.

Після поєдинку Ліги Європи Динамо – АЕК Ларнака (0:1) Мірча Луческу дав підопічним кілька вихідних. У четвер, 22 вересня, кияни поновлять тренування перед поєдинками проти Миная та Ренна, інформує офіційний сайт "біло-синіх".

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Головний тренер Динамо матиме у своєму розпорядженні не так багато гравців. Георгій Бущан і Микола Шапаренко травмовані. Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Тимчик, Віктор Циганков і Сергій Сидорчук викликані до національної збірної України. Антон Боль, Костянтин Вівчаренко, Олександр Сирота та Владислав Ванат – до молодіжної збірної. Томаш Кендзьора перебуває у збірній Польщі, а новачок Кахім Перріс поїхав у національну команду Ямайки.

Відповідно, проведення контрольних матчів у Динамо під час перерви в чемпіонаті України не заплановано. Принаймні, поки що.

Нагадаємо, міжнародна пауза настала для киян дуже вчасно. Команда Мірчі Луческу програла 6 із 7 останніх матчів, у Лізі Європи не набрала жодного очка, а в чемпіонаті України виграла тільки один поєдинок, зазнавши двох поразок.

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