Захист Динамо є одним з найнадійніших серед європейських клубів у сезоні 2021/22.

Tuttomercatoweb опублікував рейтинг команд, які пропустили найменше голів у європейських чемпіонатах у поточному сезоні.

Шедевр Гармаша у відеоогляді матчу Динамо – Широки Брієг – 4:1

Очолив список Аякс, який пропустив лише 5 голів. А от на другій сходинці розташувалось київське Динамо, якому забили 9 голів у поєдинках УПЛ. Завершують п'ятірку грецький Олімпіакос (11 пропущених голів), лісабонський Спортінг (13 голів) та Манчестер Сіті (14 голів).

Додамо, що кияни є чинним чемпіоном України. Наразі Динамо посідає друге місце в УПЛ, відстаючи від Шахтаря на 2 пункти.

Динамо завершило турецький збір, розгромивши Широки Брієг – розкішний гол Гармаша, несподіваний найкращий бомбардир