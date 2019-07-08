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Динамо – Олімпіакос: пряма трансляція контрольного матчу

8 липня 18:57 8128 Читать на русском
Динамо – Олімпіакос: пряма трансляція контрольного матчу
Динамо – Олімпіакос: онлайн-трансляція матчу

Динамо проводить третій контрольний матч на зборах в Австрії. Суперник киян – грецький Олімпіакос. Посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Товариські матчі
Динамо
1
1 : 1
1
Олімпіакос
19:00 08:07:2019
завершено
 

Контрольний поєдинок Динамо – Олімпіакос стартує о 19:00 за київським часом. Дивіться пряму трансляцію зустрічі безпосередньо у цій новині на "Футбол 24".

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Стартові склади команд:

Динамо: Бойко; Миколенко, Бурда, Кадар, Кендзьора; Караваєв, Кадірі, Шепелєв, Гармаш, Вербіч; Соль.

Олімпіакос: Са, Герреро, Вальбуена, Масурас, Бруно, Бухалакіс, Гільєрме, Куртіс, Ба, Семедо, Торосідіс.

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