Динамо – Олімпіакос: прогноз на матч Ліги Європи

Динамо проведе матч-відповідь проти Олімпіакоса в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи-2018/19. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Динамо – Олімпіакос відбудеться 21 лютого у Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Олімпіакос – Динамо: ідеальний результат при посередній грі, інертний Соль та повторення історії

Динамо – Олімпіакос, прогноз букмекерів на матч Ліги Європи:

Динамо вважається фаворитом домашньої частини протистояння. Авторитетна контора William Hill на перемогу киян пропонує поставити з коефіцієнтом 2.1, на виграш Олімпіакоса – за 3.5, а на нічию – за 3.4.

Фахівці Bwin погоджуються з колегами, виставивши майже аналогічні коефіцієнти. Вікторія господарів оцінюється в 2.1, на успіх грецьких гостей дають солідні 3.4, а на нічию – 3.3.

Після вигідної виїзної нічиєї (2:2) Динамо має кращі шанси на продовження боротьби в Лізі Європи. Букмекерська контора Bwin прогнозує віце-чемпіону України вихід в 1/8 фіналу. Перемога Динамо за сумою двох матчів з Олімпіакосом має малий коефіцієнт 1.35, а виліт з турніру та, відповідно, потрапляння в наступний раунд греків – 2.95.

Олімпіакос багато забиває на внутрішній арені та видав яскравий матч проти Динамо, однак поєдинок у Києві очікується не надто результативним. На стандартний тотал більше 2,5 William Hill дає коефіцієнт 2.05, а на відповідний тотал менше можна поставити за 1.73.

Нагадаємо, що для виходу в 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо потрібно вдома перемогти Олімпіакос, або ж розписати нічию з малою кількістю голів (0:0, 1:1). Полегшила завдання "біло-синім" травма одного з лідерів грецької команди.

Динамо – Олімпіакос: у 3-х випадках кияни йшли далі після 2:2 у першому матчі – єврокубкова історія "біло-синіх"