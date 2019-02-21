Динамо приймає Олімпіакос у вирішальній битві за право зіграти в 1/8 фіналу ЛЄ 2018/19. Склади та посилання на трансляцію матчу онлайн – в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Олімпіакос на "Футбол 24", стартує о 22:00 за київським часом. Перша гра 1/16 фіналу Ліги Європи завершилась внічию 2:2, що дає киянам перевагу виїзного гола. Скажімо, якщо матч-відповідь завершиться з рахунком 0:0 чи 1:1, путівку в наступний раунд отримає Динамо. Олімпіакос покращив свої справи у грецькому чемпіонаті після розгрому АЕКа – основного конкурента за 2-е місце і право грати в Лізі чемпіонів. Команда Хацкевича все ще не грала у 2019-му матчів чемпіонату, тож це буде тільки друга офіційна зустріч для господарів.

Динамо – Олімпіакос: анонс і прогноз на матч-відповідь 1/16 Ліги Європи

Відзначимо, що кияни виходять на гру абсолютно тим же складом, що й у першій зустрічі. Тренерський штаб греків зробив 2 зміни гравців і 3 перестановки: замість дискваліфікованого Камара виходить Бухалакіс, а провального Вуковіча міняє Мерія, який своє місце на фланзі залишає Торосідісу.

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко – Буяльський, Шепелєв – Циганков (к), Шапаренко, Вербіч – Соль

Запасні: Бущан, Сидорчук, Сідклей, Гармаш, Русин, Смирний, Алібеков

Олімпіакос: Са – Торосідіс, Сіссе, Мерія, Цімікас – Бухалакіс, Гільєрме – Поденсе, Фортуніс (к), Діаш – Хассан

Запасні: Лодигін, Натхо, Андруцос, Герреро, Масурас, Кутріс, Родерік

Динамо – Олімпіакос: стартові склади на матч 1/16 Ліги Європи