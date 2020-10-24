Динамо приймає Олександрію в 7 турі чемпіонату України. Стартові склади та онлайн-трансляцію матчу УПЛ дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Олександрія на "Футбол 24", стартував о 17:00. Кияни грають між двома битвами Ліги чемпіонів. Після поразки від Ювентуса зараз команда готується до зустрічі з Ференцварошем. Команда Луческу має шанс відірватися на вершині турнірної таблиці, адже головні конкуренти Шахтар і Ворскла розписали між собою нічию.

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Мірча Луческу використовує ротацію. У центрі оборони з'являються Попов і Сирота, а Денис Гармаш отримує перший шанс від тренерського штабу, замінюючи Шапаренка.

Динамо – Олександрія: дивитись матч онлайн – трансляція УПЛ 24 жовтня 2020

Стартові склади команд

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Гармаш – Циганков, Буяльський, Де Пена – Жерсон.

Запасні: Бойко, Вербіч, Шепелєв, Шапаренко, Лєднєв, Андрієвський, Караваєв, Забарний, Супряга.

Олександрія: Паньків – Бондаренко, Бабогло, Мельник – Пашаєв, Дудка, Грицук, Мишенко, Задерака – Сітало, Третьяков.

Запасні: Борисенко, Стецьков, Ковалець, Безбородько, Мірошніченко, Глоба, Шастал, Гречишкін, Дубра.

Динамо – Олександрія: анонс матчу УПЛ