Динамо – Олександрія: стартові склади та онлайн-трансляція центрального матчу УПЛ

Динамо та Олександрія грають центральний поєдинок 11-го туру чемпіонату України 2019/20. Онлайн-трансляцію матчу УПЛ дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Олександрія на "Футбол 24", стартує о 17:00. Команда Шарана не програвала в УПЛ останні 5 матчів поспіль, здобувши за цей період 13 очок. Динамівці виграли 4 поспіль матчі, а їхня суха серія триває 394 хвилини. Кияни випереджають гостей лише на 1 бал і спробують здобути свою другу домашню перемогу в УПЛ 2019/20. В останні сезони Олександрія стала для Динамо незручним суперником – тут і нічиї, і поразка, і мінімальні перемоги.

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Динамо – Олександрія: дивитись матч онлайн – трансляція УПЛ 20 жовтня 2019

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук (к) – Циганков, Гармаш, Буяльський, Де Пена – Соль

Олександрія: Паньків (к) – Пашаєв, Бухал, Дубра, Мірошніченко – Гречишкін, Банада – Лучкевич, Ковалець, Третьяков – Безбородько