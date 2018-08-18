Динамо – Олександрія: анонс матчу УПЛ

Динамо вдома приймає Олександрію в рамках 5-го туру УПЛ. Анонс та прогноз матчу читайте на Футбол 24.

Динамо – Олександрія

18 серпня, 19:30, Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Віталій Романов (Дніпро)

Телетрансляція на каналі "2+2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Якби хтось перед стартом чемпіонату сказав, що матч між Динамо та Олександрією у п'ятому турі матиме не менший статус, ніж Класичне дербі – йому б викликали швидку. Тим не менш, ця зустріч є справжньою битвою за перше місце між командами, які не те щоб не програвали – вони навіть не пропускали у власні ворота. Якщо ж згадати про те, що Олександрія не програє вже 16 матчів поспіль, вигравши дев'ять останніх, то градус цікавості підіймається до рівня топових європейських дербі. Підопічних Володимира Шарана жартома навіть встигли охрестити "українським Лестером", але хтозна – можливо, це початок найкрасивішої вітчизняної футбольної казки?

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Олександрійці лідирують у турнірній таблиці, однак лише завдяки більшій кількості матчів – гра Динамо проти Маріуполя, яка мала відбутися минулого тижня, була перенесена на вересень через участь обох клубів у єврокубках. Втім, навіть якби ця гра завершилась перемогою киян, вони все одно не обійшли б сьогоднішнього суперника, який встиг забити вже вісім голів. Динамо відзначилось у воротах суперників лише три рази, однак опоненти були непростими – Ворскла, Шахтар та міцний Львів. Всіх їх команда Хацкевича перемогла по ділу, хоча й залишила деякі запитання по грі. Переможців, звісно ж, не судять, але перед матчем проти Олександрії рядовий вболівальник "біло-синіх" не може бути абсолютно спокійним. Ну, тим і краще.

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Всього команди провели між собою 17 матчів, в яких 13 разів перемогу святкувало Динамо, тричі матч завершився внічию, а перемога Олександрії була зафіксована лише одного разу. В УПЛ відбулося 14 матчів, в яких Олександрія не виграла жодного разу (12 перемог Динамо, дві нічиї).

2. Загальний рахунок протистояння між Динамо та Олександрією вражає відривом киян – 47:8 (в рамках УПЛ – 43:4)

3. Найбільш результативні матчі між командами були зіграні у чемпіонаті України 2016/2017. У 1-му турі Динамо розгромило Олександрію з рахунком 5:1, а у 28-му – з рахунком 6:0.

4. Олександрія не програє у чемпіонаті з 24 лютого, вигравши 11 матчів та п'ять разів зігравши внічию. Це – клубний рекорд

5. Динамо проводить 400-й домашній матч в Чемпіонатах України.

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Кадрова ситуація

Динамо та Олександрія не мають жодних проблем зі складом – ні травмованих, ні дискваліфікованих у їх таборі досі не з'явилося. Більше того: кияни поповнили свій склад 19-річним нападником Владиславом Супрягою та хавбеком Віктором Буено, які вже можуть зіграти у чемпіонаті.

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Володимир Шаран недавно втратив захисника Андрія Бацулу, який перейшов у Кортрейк, однак Олександрія вже встигла навчитись діяти без нього. В цілому ж, він має у своєму розпорядженні всіх футболістів – як і його колега Олександр Хацкевич.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Олександрія

Динамо: Бойко, Піваріч, Кадар, Бурда, Кендзьора, Сидорчук, Буяльський, Вербіч, Гармаш, Циганков, Бєсєдін

Олександрія: Паньків, Цуріков, Бондаренко, Шендрик, Пашаєв, Довгий, Запорожан, Задерака, Банада, Полярус, Сітало

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Динамо у всіх матчах чемпіонату забило всього по одному голу – і лише в матчі проти Львова склалося враження, ніби залетіти могло більше. Подібну результативність можна списати на особливості ігрового стилю киян, які, в першу чергу, діють від оборони та пресингу, намагаючись не створювати моменти, а карати за помилки. Динамівці вміють терпіти та чекати на свій шанс, при цьому тримаючи власні ворота на замку – хоча матч проти Славії залишив серйозні запитання до оборонних дій "біло-синіх".

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Проблема в тому, що Олександрія в плані терпіння та вміння чекати на помилки дуже схожа з Динамо, однак результативність у неї значно вища. Звісно, у суперниках команди Шарана не було Шахтаря, однак були Зоря, Десна та Карпати – не найслабші колективи. Олександрійці вміють забивати і мають зробити це у Києві, нарешті покаравши Динамо за часті "привози", однак клас суперника важко ігнорувати. Динамо також має забити, однак відсутність форварда-забивали має нарешті сказатися на фінальному результаті.

Михайло Юхименко, Футбол 24.