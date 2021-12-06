Головний тренер Динамо Мірча Луческу визначився зі списком гравців, які завершать шлях у Лізі чемпіонів матчем проти Бенфіки.

До Лісабона полетіли 23 гравців, серед яких двоє голкіперів, інформує прес-служба киян. Дещо дивує відсутність Томаша Кендзьори, хоча жодних новин про травму поляка не було.

Бенфіка – Динамо: поєдинок Ліги чемпіонів розсудить скандальний рефері – мадридські ЗМІ бачать "змову"

Воротарі: Бущан, Бойко.

Захисники: Шабанов, Миколенко, Тимчик, Забарний, Караваєв, Сирота.

Півзахисники: Сидорчук, Вербіч, Шепелєв, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Буяльський, Антюх.

Нападники: Кулач, Шкурін, Вітінью, Рамірес.

Нагадаємо, поєдинок між Бенфікою та Динамо відбудеться у середу, 8 грудня. Початок зустрічі о 22:00. Кияни вже втратили будь-яку турнірну мотивацію, а португальцям для виходу з групи потрібна виключно перемога і надія на осічку Барселони у паралельному матчі проти Баварії.

Динамо розгромило Верес з дублем Вербіча – два вилучення і жахливий пенальті Циганкова у скандальних "танцях" на льоду