Динамо оголосило заявку на "прощальний" матч Ліги чемпіонів проти Бенфіки – є велика втрата
Головний тренер Динамо Мірча Луческу визначився зі списком гравців, які завершать шлях у Лізі чемпіонів матчем проти Бенфіки.
До Лісабона полетіли 23 гравців, серед яких двоє голкіперів, інформує прес-служба киян. Дещо дивує відсутність Томаша Кендзьори, хоча жодних новин про травму поляка не було.
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Воротарі: Бущан, Бойко.
Захисники: Шабанов, Миколенко, Тимчик, Забарний, Караваєв, Сирота.
Півзахисники: Сидорчук, Вербіч, Шепелєв, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Буяльський, Антюх.
Нападники: Кулач, Шкурін, Вітінью, Рамірес.
Нагадаємо, поєдинок між Бенфікою та Динамо відбудеться у середу, 8 грудня. Початок зустрічі о 22:00. Кияни вже втратили будь-яку турнірну мотивацію, а португальцям для виходу з групи потрібна виключно перемога і надія на осічку Барселони у паралельному матчі проти Баварії.
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