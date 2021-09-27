Динамо оголосило заявку на матч проти Баварії – є велика втрата
Головний тренер Динамо Мірча Луческу визначився зі списком гравців, які зможуть взяти участь у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Делегація київського Динамо вирушила до Німеччини на черговий поєдинок групового етапу ЛЧ проти Баварії, повідомляє офіційний сайт клубу.
Баварія – Динамо: УЄФА призначив італійську бригаду арбітрів на матч Ліги чемпіонів
Тренерський штаб "біло-синіх" на чолі з Мірчею Луческу взяв до Мюнхена 24 гравці. У заявці на поєдинок відсутній лідер киян Віталій Буяльський.
Воротарі: Бойко, Бущан, Моргун.
Захисники: Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Миколенко, Забарний.
Півзахисники: Гармаш, Вербіч, Де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Лєднєв, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Вітінью, Антюх.
Нападники: Шкурін, Супряга.
Не йде гра? Із Żubrówka завжди йде гра! Міксуй коктейлі з легендарною Żubrówka та насолоджуйся переглядом топових матчів! Żubrówka – відкрий легенду! Дізнатись більше про Żubrówka та коктейлі тут.
Виліт до Мюнхена запланований на 17:30, у повітрі літак із динамівською делегацією проведе трохи більше двох годин.
У вівторок, 28 вересня, головний тренер Динамо та один з гравців проведуть передматчеву прес-конференцію, після чого футболісти випробують газон Альянц Арени.
Нагадаємо, поєдинок між Баварією і Динамо відбудеться в середу, 29 вересня. Початок зустрічі о 22:00.
Динамо спокійно переграло інертний Рух – Гармаш став героєм львівського матчу