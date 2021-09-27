Головний тренер Динамо Мірча Луческу визначився зі списком гравців, які зможуть взяти участь у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Делегація київського Динамо вирушила до Німеччини на черговий поєдинок групового етапу ЛЧ проти Баварії, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Тренерський штаб "біло-синіх" на чолі з Мірчею Луческу взяв до Мюнхена 24 гравці. У заявці на поєдинок відсутній лідер киян Віталій Буяльський.

Воротарі: Бойко, Бущан, Моргун.

Захисники: Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Миколенко, Забарний.

Півзахисники: Гармаш, Вербіч, Де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Лєднєв, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Вітінью, Антюх.

Нападники: Шкурін, Супряга.

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Виліт до Мюнхена запланований на 17:30, у повітрі літак із динамівською делегацією проведе трохи більше двох годин.

У вівторок, 28 вересня, головний тренер Динамо та один з гравців проведуть передматчеву прес-конференцію, після чого футболісти випробують газон Альянц Арени.

Нагадаємо, поєдинок між Баварією і Динамо відбудеться в середу, 29 вересня. Початок зустрічі о 22:00.

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