Головний тренер Динамо Мірча Луческу визначився зі списком гравців, які зможуть зіграти в матчах Ліги Європи.

До заявки Динамо потрапили 30 гравців, повідомляє офіційний сайт киян. Відзначимо присутність у списку Кабаєва та Перріса, а також чималу кількість гравців команди U-19.

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Голкіпери: Бущан, Нещерет, Бойко, Ігнатенко.

Захисники: Вівчаренко, Боль, Попов, Бурда, Караваєв, Кравченко, Тимчик, Забарний, Сирота, Дубінчак, Кендзьора.

Півзахисники: Сидорчук, Кабаєв, Шепелєв, Перріс, Шапаренко, Яцик, Циганков, Андрієвський, Гармаш, Буяльський, Діалло, Царенко.

Нападники: Ванат, Супряга, Бєсєдін.

Додамо, що вже 8 вересня Динамо стартує в груповому етапі Ліги Європи матчем з Фенербахче, початок о 19:45.

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