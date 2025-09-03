Як повідомляє УЄФА, Динамо представило перелік гравців, що увійшли до остаточної заявки команди на груповий етап Ліги конференцій.

Воротарі: Суркіс, Моргун, Нещерет, Ігнатенко.

Захисники: Буртник, Попов, Захарченко*, Михавко*, Тіаре, Біловар, Дубінчак, Вівчаренко, Караваєв, Тимчик.

Півзахисники: Яцик, Бражко, Ярмоленко, Піхальонок, Волошин, Шапаренко, Рубчинський, Кабаєв, Буяльський, Михайленко.

Нападники: Огундана, Торрес, Герреро, Пономаренко*, Бленуце.

* - заявлені за списком Б.

Зазначимо, що Максим Брагару не потрапив до заявки на турнір.

Нагадаємо, що склад Динамо нещодавно поповнили захисники Аліу Тіаре та Василь Буртник, вінгер Шола Огундана та нападник Владислав Бленуце.

