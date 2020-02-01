Динамо оголосило заявку на другий тренувальний збір

Київське Динамо визначилось зі списком гравців, які вирушать з командою до Туреччини на другий тренувальний збір.

Олексій Михайличенко візьме 23 гравці на другий тренувальний збір в Туреччині, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Динамо офіційно визначилося з усіма суперниками на другому тренувальному зборі

Воротарі: Денис Бойко, Георгій Бущан, Владислав Кучерук.

Захисники: Денис Попов, Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Йосіп Піваріч, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Олександр Сирота.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Абдул Кадірі, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Карлос де Пена, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Міккель Дуелунд.

Нападники: Фран Соль, Назарій Русин.

Додамо, що поза заявкою залишились нападники Ібрагім Каргбо та Артем Бєсєдін. Перший травмувався під час матчу проти Кайрата, а українець очікує на рішення УЄФА щодо можливого вживання допінгу. Натомість трамований Микита Бурда летить з командою та займатиметься за індивідуальною програмою.

Георгій Цітаішвілі, Ілля Забарний, Костянтин Вівчаренко та Руслан Нещерет, які працювали на першому зборі з основною командою, наразі перебувають у Динамо U-19 та готуються до поєдинку Юнацької Ліги УЄФА проти Динамо Загреб.

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