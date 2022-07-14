Кияни розпочали продавж перепусток на поєдинок проти турецького клубу.

Як відомо, у середу, 20 липня, Динамо проведе перший матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче. Квитки на поєдинок вже надійшли у продаж, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Зазначимо, що перепустки доступні у продажу онлайн та в касах перед матчем. Купівля квитків доступна після реєстрації за посиланням.

Вартість тікетів від 40 до 150 польських злотих (приблизно від 245 до 922 грн.), залежно від обраного сектора.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться на міському стадіоні імені Владислава Крола у польському місті Лодзь та розпочнеться о 21:00 за київським часом.

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