За нагороду боротимуться Віктор Циганков, Денис Попов і Микола Шапаренко, повідомляє офіційний сайт киян.

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У грудні Динамо провело чотири матчі – з Маріуполем (2:1) і Колосом (2:2) в рамках УПЛ, а в Лізі чемпіонів з Ювентусом (0:3) і Ференцварошем (1:0). В активі Циганкова 3 голи+асист, у Шапаренка результативних дій немає, а Попов може похизуватися переможним голом Ференцварошу. У листопаді вболівальники визнали найкращим Циганкова.

Нагадаємо, Динамо завершило першу частину УПЛ на вершині таблиці та гарантувало собі участь у 1/16 Ліги Європи.

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