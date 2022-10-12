Бойко пройшов поглиблене медобстеження в одній із клінік Барселони, яке виявило у 34-річного українця пошкодження передньої хрестоподібної зв’язки. Денису призначили операцію. Прес-служба Динамо пообіцяла додатково повідомили про терміни реабілітації, але Мірча Луческу вже все розповів.

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"У нас залишився лише один здоровий воротар – Руслан Нещерет, він і буде грати з Ренном. Він тренується з нами лише 10 днів, оскільки сам тільки відновився після травми, але ми віримо в нього та довіряємо йому.

У Бойка ситуація майже така, як в Шапаренка. Хрестоподібна зв’язка. Він мусить залишитися поза футболом близько 6 місяців. На медичній консультації в Барселоні йому сказали, що потрібна операція", – цитує Луческу Tribuna.

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