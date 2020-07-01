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Динамо оголосило п'ятьох претендентів на звання найкращого гравця місяця

1 липня 18:37 - Читать на русском
Динамо оголосило п'ятьох претендентів на звання найкращого гравця місяця
Віктор Циганков / фото: ФК Динамо

Київське Динамо пропонує уболівальникам обрати найкращого гравця команди за минулий місяць.

До списку номінантів потрапили п'ять виконавців, серед яких найкращі гравці матчів, які провело Динамо у червні, а також Карлос Де Пена.

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Повністю список номінантів виглядає наступним чином: Георгій Бущан, Віталій Буяльський, Міккел Дуелунд, Карлос Де Пена і Віктор Циганков. Проголосувати за найкращого гравця місяця можна в клубному Telegram-каналі Динамо.

До слова, у червні команда Олексія Михайличенка провела 5 матчів, здобувши 4 перемоги та програвши Десні. Наразі кияни перебувають на другому місці в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 55 очок.

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Теги
Динамо Динамо Віталій Віталій Буяльський Карлос Карлос Де Пена Міккел Міккел Дуелунд Георгій Георгій Бущан Віктор Віктор Циганков
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