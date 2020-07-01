Динамо оголосило п'ятьох претендентів на звання найкращого гравця місяця

Київське Динамо пропонує уболівальникам обрати найкращого гравця команди за минулий місяць.

До списку номінантів потрапили п'ять виконавців, серед яких найкращі гравці матчів, які провело Динамо у червні, а також Карлос Де Пена.

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Повністю список номінантів виглядає наступним чином: Георгій Бущан, Віталій Буяльський, Міккел Дуелунд, Карлос Де Пена і Віктор Циганков. Проголосувати за найкращого гравця місяця можна в клубному Telegram-каналі Динамо.

До слова, у червні команда Олексія Михайличенка провела 5 матчів, здобувши 4 перемоги та програвши Десні. Наразі кияни перебувають на другому місці в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 55 очок.

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