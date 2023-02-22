У четвер, 23 лютого, Динамо мало зіграти спаринг з Вальмієрою. Натомість суперником "біло-синіх" стане інший представник Латвії – Ауда, інформує офіційний сайт киян.

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Поєдинок проти Вальмієри, яка стала чемпіоном Латвії в сезоні-2022, кияни теж зіграють, але пізніше. Ця зустріч відбудеться в неділю, 26 лютого. Стартовий свисток пролунає о 16:00. Матч із Аудою (5-та команда Латвії минулого сезону) розпочнеться 23 лютого о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, вже незабаром Динамо поновить сезон 2022/23. Поєдинок проти Інгульця в рамках УПЛ запланований на 4 березня. Команда Мірчі Луческу завершила першу частину чемпіонату України на 3-й позиції. СК Дніпро-1 відірвався на 5 очок і має гру в запасі.

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