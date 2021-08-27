Феррейра Сідклей підписав контракт з ПАОКом, повідомляє офіційний сайт клубу.

Новачок Серії А хоче здійснити відчайдушну спробу забрати Супрягу з Динамо

Динамо відпустило свого оборонця у грецький клуб на правах оренди. Угода розрахована на один рік, але ПАОК матиме право викупу 28-річного бразильця. У новому клубі Феррейра виступатиме під 16-м номером.

Нагадаємо, у 2018-му Динамо придбало Сідклея за близько 5 млн євро в Атлетіко Паранаенсе, але гравець поки не зміг закріпитись в основній команді киян.

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