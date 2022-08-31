26-річний Кабаєв офіційно став гравцем київського Динамо, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Контракт з новачком розрахований на 4 роки. Владислав виступатиме за Динамо під 7-м номером. Transfermarkt оцінює гравця у 1,5 млн євро, але суму переходу в київський клуб не розкривають.

Нагадаємо, Кабаєв – вихованець одеського Чорноморця, де й розпочав професіональну кар'єру у 2011 році. У 2017-му за 150 тисяч євро перейшов у Зорю, за яку виступав дотепер. У поточному сезоні провів за луганців 3 матчі, в яких віддав 2 результативні передачі.

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