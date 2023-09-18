Bayer став партнером київського Динамо, повідомляє офіційний сайт киян.

Вигнанець Динамо офіційно знайшов новий клуб в європейському чемпіонаті

Партнерство охоплює виступи Динамо на рівні української Прем'єр-ліги та діяльність дитячих футбольних шкіл "Динамо Kids".

"Попри війну та важку ситуацію в країни, ФК Динамо продовжує розширювати список партнерів та спонсорів. Сьогодні ми представляємо ще одного партнера – корпорацію Bayer. Ми сподіваємось на плідну співпрацю з цією компанією світового рівня", – так прокоментував подію віцепрезидент клубу з маркетингу Олексій Паламарчук.

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