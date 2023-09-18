Динамо оголосило про співпрацю з всесвітньо відомим брендом
12:44 - Читать на русском
"Біло-сині" підписали контракт про партнерство та співпрацю з фармацевтичною компанією.
Bayer став партнером київського Динамо, повідомляє офіційний сайт киян.
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Партнерство охоплює виступи Динамо на рівні української Прем'єр-ліги та діяльність дитячих футбольних шкіл "Динамо Kids".
"Попри війну та важку ситуацію в країни, ФК Динамо продовжує розширювати список партнерів та спонсорів. Сьогодні ми представляємо ще одного партнера – корпорацію Bayer. Ми сподіваємось на плідну співпрацю з цією компанією світового рівня", – так прокоментував подію віцепрезидент клубу з маркетингу Олексій Паламарчук.
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