29 липня Динамо проведе свій номінально домашній матч відбору до загального етапу Ліги чемпіонів. На стадіоні Мотор Люблін Арена у Любліні кияни прийматимуть переможця пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта). Поєдинок розпочнеться о 21:00 за київським часом.

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Динамо на своєму офіційному сайті повідомило про початок продажу квитків на домашній поєдинок. Їхня вартість варіюється від 49 до 89 польських злотих, що становить від 566 до 1028 гривень. Придбати квитки можна за цим посиланням.

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