"Блудний син" Самба Діалло, який після початку повномасштабної війни в Україні намагався працевлаштуватись в Європі, повернувся в УПЛ.

Сенегальський півзахисник Динамо Самба Діалло приєднався до першої команди, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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19-річний вінгер повернувся до основного складу перед грою з Минаєм. Футболіст внесений до заявки Динамо на матчі УПЛ та єврокубків і готуватиметься з командою до майбутніх змагань.

Нагадаємо, Діалло підписав контракт з Динамо влітку 2021 року та був одним із лідерів бомбардирських перегонів як Юнацької ліги УЄФА минулого сезону (5 голів у 8-ми матчах), так і юнацької першості України (13 голів у 15-ти матчах). У вересні у статусі капітана збірної Сенегалу U-20 став переможцем турніру UFOA, отримавши індивідуальні нагороди найкращому гравцеві та найкращому бомбардиру турніру.

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