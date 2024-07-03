Центральний півзахисник СК Дніпро-1 Валентин Рубчинський став гравцем Динамо, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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22-річний хавбек підписав з киянами контракт терміном на чотири сезони. Умови угоди не розголошуються, однак за даними Transfermarkt сума компенсації склала 1 млн євро.

Нагадаємо, Рубчинський – вихованець Дніпра. У структурі СК Дніпро-1 з 2019 року. Виступав в оренді у Нікополі. З літа 2022-го – твердий гравець основи і один з лідерів дніпрян. Також Валентин є гравцем олімпійської збірної України, у складі якої провів три матчі. Transfermarkt оцінює його в 1,8 млн євро.

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