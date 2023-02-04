Динамо вже завтра, 5 лютого, зустрінеться в контрольному поєдинку з датським Вайле, повідомляє офіційний сайт киян.

Дубль Беніто і гольове повернення Супряги у відеоогляді матчу Динамо – Уніря – 5:1

Спаринг відбудеться на полі спорткомплексу Mardan Stadium, початок гри о 10:00. Переглянути наживо поєдинок можна на YouTube-каналі Динамо.

До слова, 11 лютого "біло-сині" зійдуться з македонським Сілексом, а 14-го зіграє з узбецьким Пахтакором, який очолює Максим Шацьких. Динамо провалило два перших контрольних матчі з рахунком 0:6 (0:4 – Рапіду Відень і 0:2 – Марібору), розписало нічию з Аустрією Лустенау (2:2) та розбило Унірю (5:1).

Динамо розбило Унірю – перша перемога, шоу Беніто, камбек Супряги з курйозним голом та оплесками судді, дивне вилучення