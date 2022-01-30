У понеділок, 31 січня, Динамо вирушить на збір до Туреччини. У рамках другого етапу підготовки кияни планують провести сім контрольних поєдинків.

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Як інформує офіційний сайт "біло-синіх", першим суперником команди Луческу стане Лудогорець. З болгарським клубом Динамо зустрінеться вже у перший день збору.

Після заселення до готелю Titanic Mardan Palace, обіду та відпочинку команда вирушить на стадіон Mardan Stadium, де і відбудеться поєдинок. Початок зустрічі о 17:00 за київським часом. Гру можна буде переглянути на каналі Динамо в YouTube, а також телеканалі "Динамо TV".

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