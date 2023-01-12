Київський клуб вже назвав перших суперників, з якими зустрінеться під час зимової підготовки.

Динамо вже обрало трьох суперників, з якими зіграє контрольні матчі в січні, повідомляє офіційний сайт киян.

Динамо достроково повернуло вихованця, Луческу бере на збори провального легіонера, – джерело

24 січня "біло-сині" зіграють з віденським Рапідом. 28 січня Динамо проведе спаринг зі словенським Марібором, а 31-го зустрінеться з Аустрією Лустенау.

Додамо, що кияни проведуть тиждень на тренувальній базі в Конча-Заспі, а 20 січня вилетять до Туреччини, де розпочнуть повноцінну підготовку до другої частини сезону.

Час додому: Динамо повинне повернути двох своїх екс-гравців – чому це необхідно?