Динамо оголосило перших спаринг-партнерів – усі суперники з Європи
16:05 - Читать на русском
Київський клуб вже назвав перших суперників, з якими зустрінеться під час зимової підготовки.
Динамо вже обрало трьох суперників, з якими зіграє контрольні матчі в січні, повідомляє офіційний сайт киян.
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24 січня "біло-сині" зіграють з віденським Рапідом. 28 січня Динамо проведе спаринг зі словенським Марібором, а 31-го зустрінеться з Аустрією Лустенау.
Додамо, що кияни проведуть тиждень на тренувальній базі в Конча-Заспі, а 20 січня вилетять до Туреччини, де розпочнуть повноцінну підготовку до другої частини сезону.
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