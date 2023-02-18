Динамо домовилося про додатковий спаринг в рамках своєї підготовки на полях Туреччини.

У неділю, 19 лютого, підопічні Мірчі Луческу зіграють із місцевою командою Адана Демірспор, інформує прес-служба киян.

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"Блакитна блискавка" йде на п'ятій сходинці турецької Суперліги. У першій частині сезону за команду виступали скандальний російський нападник Артем Дзюба і Ярослав Ракицький, але контракти обох були розірвані достроково. Знайоме українським фанатам обличчя все ж залишилося – хавбек Юнес Беланда, який 4 роки був на контракті з Динамо (2013-2017).

Турецьку команду очолює Вінченцо Монтелла – чемпіон Італії у складі Роми та колишній тренер "джалороссі", Мілана, Фіорентини й інших клубів.

Нагадаємо, кияни раніше провели 10 спарингів в рамках зимової підготовки – 6 перемог, 3 поразки і одна нічия.

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