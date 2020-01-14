Динамо оголосило дати та час початку спарингів на першому тренувальному зборі в Туреччині

Київський клуб 15 січня вирушить на перший зимовий тренувальний збір в Туреччину.

В рамках першого етапу підготовки до другої частини сезону кияни проведуть 6 спарингів, інформує офіційний сайт Динамо.

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19 січня (неділя). Cornelia Belek, 16:00 (за київським часом, – прим). Динамо – Легія (Польща)

20 січня (понеділок). Gloria Sports Arena Belek, 16:00. Динамо – Нефтчі (Азербайджан)

23 січня (четвер). Gloria Sports Arena Belek, 16:00. Динамо – Вардар (Північна Македонія)

24 січня (п’ятниця). Gloria Sports Arena Belek, 16:00. Динамо – Хайдук (Хорватія)

27 січня (понеділок). Calista Hotel Sahasi Belek, 16:00. Динамо – Динамо Брест (Білорусь)

28 січня (вівторок). Gloria Sports Arena Belek, 11:00. Динамо – Кайрат (Казахстан).

До слова перший тренувальний збір киян триватиме до 28 січня. Після кількох днів відпочинку "біло-сині" повернуться в Туреччину на другий тренувальний збір.

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