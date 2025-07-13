Кияни додали до свого списку товариських матчів ще одного суперника.

У графіку контрольних матчів Динамо на австрійському зборі відбулися зміни, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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До списку спарингів додався ще один матч, який підопічні Олександра Шовковського проведуть 15 липня. Черговим спаринг-партнером киян буде румунський клуб Корвінул. Початок зустрічі о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, Корвінул виступає у другому дивізіоні Румунії. Команда, заснована у 1921 році, була розформована у 2004 році. У 2016-му її знову відродили й за цей час вона змогла піднятися у другий дивізіон Румунії. Свого часу у цю команду після відходу з Динамо сватали Мірчу Луческу.

До слова, кияни на зборах в Австрії вже встигли двічі зіграти з угорською Кішвардою (поразка 0:2 і перемога 3:0), данським Мітьюлландом (1:3) та англійським Вест Бромвічем (1:1).

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