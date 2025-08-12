Київське Динамо офіційно включило у заявку на сезон 2025/26 в українській Прем’єр-лізі нового гравця – 16-річного нападника Кирила Токаря, повідомляє офіційний сайт УПЛ. Юний футболіст, який народився у 2008 році, раніше виховувався у ДАФ Дніпро.

Динамо виставило цінник на Михавка – клуб екс-тренера Шахтаря відмовився переплачувати в 5 разів

Токар розпочне свою кар’єру у столичному клубі з виступів за другу команду Динамо, що виступає у чемпіонаті U-19. Його основна позиція – центрфорвард.

До слова, на старті сезону УПЛ Динамо здобуло мінімальну перемогу над Вересом, а у другому турі впевнено розгромило Рух з рахунком 5:1. В єврокубках кияни поки демонструють стриманіші результати – у другому раунді вони двічі здолали Хамрун Спартанс по 3:0, а у першому матчі наступного етапу мінімально поступилися Пафосу. Вже сьогодні, 12 серпня, вирішиться подальша доля "біло-синіх" у ЛЧ.

Пафос – Динамо: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів