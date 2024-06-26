Динамо оголосило стадіон для проведення домашніх матчів на єврокубках.

Динамо проводитиме домашні матчі кваліфікації ЛЧ у Любліні, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Арена Люблін стане домашнім стадіоном для кваліфікаційних єврокубкових матчів команди "біло-синіх", оскільки у зв'язку з війною в Україні УЄФА встановила заборону на проведення домашніх матчів українських команд на території нашої країни.

Стадіон у Польщі відповідає умовам Європейського футбольного союзу для проведення міжнародних матчів та вміщує 15,500 глядачів.

До слова, Динамо розпочне новий сезон єврокубків з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, де першим суперником київського клубу стане Партизан із Сербії.

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