"Біло-сині" завершили канікули і знову зібрались на своїй базі.

Динамо у неділю, 23 червня, вийшло з відпустки, повідомляє прес-служба киян.

Новачки Динамо визначились з номерами в команді – нестандартний вибір

Сьогодні команда одразу ж провела своє дебютне тренування після міжсезонної паузи. У команді Шовковського вперше працювали два новачки – Олександр Піхальонок (екс-СК Дніпро-1) та Максим Брагару (екс-Чорноморець).

До слова, Динамо розпочне сезон єврокубковими матчами проти сербського Партизана. Перший поєдинок кияни проведуть вдома – 23/24 липня, а другий – 30/31 липня на виїзді.

Нагадаємо, за підсумками минулого чемпіонату Динамо посіло у турнірній таблиці УПЛ другу сходинку і завоювало право представляти України у Лізі чемпіонів ("біло-сині" стартують з 2-го кваліфікаційного раунду).

Герой дня: Шапаренко вразив УЄФА і прокладає трансфер з Динамо – від півтора тисячі гривень до 300 мільйонів євро