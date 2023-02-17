Оборонець киян Микита Кравченко продовжить свою кар'єру в іншому клубі української еліти.

25-річний правий захисник знову гратиме у Ковалівці, повідомляє прес-служба клубу. Орендна угода розрахована до 31 грудня цього року.

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Микита є вихованцем Динамо, але за основну команду награв усього 8 неповних матчів. У першій частині сезону Мірча Луческу не давав багато шансів Кравченку. Той провів лише 80 хвилин у 4 поєдинках.

Куди успішніше футболіст виступає в орендах: Олімпік (12 зустрічей), Колос (20) та СК Дніпро-1 (16). Контракт Микити Кравченка з "біло-синіми" чинний до грудня 2024-го.

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