Динамо офіційно відпустило українця до новачка Суперліги – Шовковський не хотів бачити його в команді
Центральний оборонець Динамо Олександр Сирота перейшов у Коджаеліспор.
Турецький Коджаеліспор офіційно оголосив про перехід Олександра Сироти.
Український центральний захисник приєднається до новачка Суперліги на правах сезонної оренди.
25-річний гравець зовсім не входив у плани тренера Динамо Олександра Шовковського. Сезон 2024/25 він провів у оренді в Маккабі Хайфа.
Раніше ЗМІ повідомляли, що перед переїздом в Туреччину Сирота продовжив контракт з київським клубом.
