Турецький Коджаеліспор офіційно оголосив про перехід Олександра Сироти.

Український центральний захисник приєднається до новачка Суперліги на правах сезонної оренди.

25-річний гравець зовсім не входив у плани тренера Динамо Олександра Шовковського. Сезон 2024/25 він провів у оренді в Маккабі Хайфа.

Раніше ЗМІ повідомляли, що перед переїздом в Туреччину Сирота продовжив контракт з київським клубом.

