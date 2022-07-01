Динамо офіційно відпустило провального легіонера в Європу
1 липня 21:34 - Читать на русском
Нападник Динамо Ерік Рамірес продовжить виступи у європейському чемпіонаті.
Динамо на своєму офіційному сайті оголосило, що Ерік Рамірес розпочне новий сезон у складі словацького Слована.
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Зазначається, що словацький клуб матиме право викупу форварда. Додамо, що Рамірес став гравцем Динамо за 1,75 млн євро.
Загалом, Ерік провів 7 матчів за киян, у яких відзначився голом та асистом, але в січні він перебрався до хіхонського Спортінга.
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