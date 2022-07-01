Динамо на своєму офіційному сайті оголосило, що Ерік Рамірес розпочне новий сезон у складі словацького Слована.

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Зазначається, що словацький клуб матиме право викупу форварда. Додамо, що Рамірес став гравцем Динамо за 1,75 млн євро.

Загалом, Ерік провів 7 матчів за киян, у яких відзначився голом та асистом, але в січні він перебрався до хіхонського Спортінга.

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