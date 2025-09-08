У своїх соцмережах Динамо повідомило, що Ерік Рамірес продовжить свою кар'єру в Чехії, а саме в Богеміанс 1905.

Хацкевич офіційно став віце-президентом Полісся

Чеський клуб орендував 26-річного нападника до кінця сезону 2025/26. Нагадаємо, Рамірес перебуває у структурі Динамо з липня 2021 року. Його контракт з киянами чинний до літа 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.

До слова, раніше Рамірес заявив, що більше не поїде в Україну і зробить все, щоб призупинити контракт з Динамо. Ерік останні роки мандрує по орендах.

Останнім клубом Раміреса був аргентинський Тігре, за який він відіграв 19 матчів, оформивши 1+1 за системою гол+пас. Він також грав за Спортінг Хіхон, Слован та Атлетіко Національ.

Динамо з дебютом Бленуце і ще трьох новачків розбило команду Гармаша і Рибалки – Ярмоленко оформив дубль