Динамо офіційно відпустило Корзуна в солігорський Шахтар
Півзахисник київського Динамо Нікіта Корзун змінив клубну прописку.
Нікіта Корзун офіційно став гравцем солігорського Шахтаря, повідомляє офіційний сайт клубу. Динамо та білоруський клуб остаточно узгодили трансфер.
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Контракт з гравцем розраховано до кінця 2023 року. До слова, Корзун є вихованцем мінського Динамо. До складу киян Нікіта приєднався у лютому 2016-го. Білорус не зміг закріпитись у київському Динамо, тому часто грав на правах оренди, зокрема за Динамо (М) та Аль-Фатех.
Минулий сезон 25-річний захисник провів у португальському Вілафранкенші в оренді. Загалом за Динамо він встиг зіграти 30 матчів, але результативними діями не відзначався.
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