Динамо офіційно відпустило гравця в Європу
31 серпня 23:10 - Читать на русском
Захисник Динамо Крістіан Біловар проведе наступний сезон у чемпіонаті Кіпру.
АЕЛ Лімасол у своєму твіттері оголосив про підписання Крістіана Біловара.
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Українець приєднався до нової команди на правах річної оренди. Захисник проходив літні збори з основою Динамо, проте Луческу відправив його додому. З того часу Динамо шукало нову команду для Біловара.
Додамо, що минулий сезон центрбек також провів не в складі Динамо – Крістіан захищав кольори Чорноморця, де встиг зіграти в 12 поєдинках в чемпіонаті та кубку України.
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