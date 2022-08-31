АЕЛ Лімасол у своєму твіттері оголосив про підписання Крістіана Біловара.

Динамо розглядає екзотичного новачка на заміну Циганкову

Українець приєднався до нової команди на правах річної оренди. Захисник проходив літні збори з основою Динамо, проте Луческу відправив його додому. З того часу Динамо шукало нову команду для Біловара.

Додамо, що минулий сезон центрбек також провів не в складі Динамо – Крістіан захищав кольори Чорноморця, де встиг зіграти в 12 поєдинках в чемпіонаті та кубку України.

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