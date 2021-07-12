Микита Кравченко продовжить кар'єру в СК Дніпро-1, інформує офіційний сайт клубу.

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24-річний оборонець виступатиме за команду Ігора Йовічевіча на правах оренди. Угода з Кравченком, який тривалий час перебував на перегляді у "спортклубівців", розрахована на сезон 2021/22.

До слова, Микита є вихованцем маріупольського футболу, але з 2015-го належить Динамо. У січні 2020 року Кравченко на правах оренди перейшов в Олімпік (12 матчів), а минулий сезон відіграв за Колос (20 поєдинків і 2 асисти).

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