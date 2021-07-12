Динамо офіційно відпустило другого гравця в СК Дніпро-1
Після приходу Назарія Русина дніпровський колектив вирішив підсилитись ще одним представником столичного гранда.
Микита Кравченко продовжить кар'єру в СК Дніпро-1, інформує офіційний сайт клубу.
Динамо цікавиться форвардом збірної Венесуели, – ТаТоТаке
24-річний оборонець виступатиме за команду Ігора Йовічевіча на правах оренди. Угода з Кравченком, який тривалий час перебував на перегляді у "спортклубівців", розрахована на сезон 2021/22.
До слова, Микита є вихованцем маріупольського футболу, але з 2015-го належить Динамо. У січні 2020 року Кравченко на правах оренди перейшов в Олімпік (12 матчів), а минулий сезон відіграв за Колос (20 поєдинків і 2 асисти).
Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери