Північномакедонський легіонер Решат Рамадані поки не повернеться до київської команди.

Хавбек Динамо Решат Рамадані продовжить виступи у Шкендії, повідомляє прес-служба "біло-синіх".

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Клуби домовились про оренду гравця на наступний рік без опції викупу.

Нагадаємо, 21-річний півзахисник перейшов у Динамо в березні 2023 року за 350 тисяч євро саме зі Шкендії. У лютому 2024-го він був орендований рідним клубом і провів у другій частині минулого сезону 13 матчів (2 асисти), ставши віце-чемпіоном Північної Македонії.

Контракт Решата з Динамо чинний до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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