Зоря підсилилася молодим півзахисником київського Динамо Романом Саленком, повідомляє прес-служба клубу. Орендна угода розрахована на один рік.

Хамрун – Динамо: прес-конференція Шовковського – про втрати Динамо, відсутність Торреса в заявці та нищівного суперника

Свою професійну кар'єру Саленко розпочинав у Діназі з Вишгорода, де провів 9 матчів. Із 2022 року хавбек виступав за київське Динамо. За цей час він провів 34 поєдинки за клуб у різних змаганнях, включаючи Юнацьку Лігу чемпіонів (4 матчі, 1 асист), а також встиг дебютувати в основній команді в матчі Ліги Європи.

Усього в складі "біло-синіх" Роман забив 5 м’ячів і зробив 10 результативних передач. Також у його доробку по три матчі за збірні України U-19 та U-20. Нагадаємо, Роман – син легендарного нападника Олега Саленка.

Хамрун банили в ЛЧ через договірняк, 0:10 від Бенфіки, тренер асистував легенді Серії А – момент істини для Динамо