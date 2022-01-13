Целє домовився з Динамо про оренду Каргбо, інформує офіційний сайт словенського клубу. Угода розрахована на 6 місяців – до кінця поточного сезону.

Каргбо незабаром приєднається до нової команди, а вже у неділю зможе провести перший матч на зимових зборах. У поточному сезоні Цельє посідає 7 місце словенського чемпіонату.

Зауважимо, Динамо не заявило 21-річного бельгійця на поточний сезон УПЛ. Ще у квітні, виступаючи на правах оренди за Олімпік, Каргбо зламав ногу і відтоді не виходив на поле. Його контракт з Динамо розрахований до літа 2023-го.

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