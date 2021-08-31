Як і повідомлялося раніше, нігерійський вінгер "біло-синіх" продовжить кар'єру у хорватській Горіці.

22-річний вінгер сезон 2021/22 проведе у Горіці на правах оренди. Це вже друга оренда для Беніто – у минулому сезоні він виступав у складі Олімпіка, повідомляє офіційний сайт киян.

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Про наявність у хорватського клубу права викупу не повідомляється. Горіца наразі посідає 5 місце в чемпіонаті.

Беніто перебрався в Динамо в лютому 2020-го з російського Тамбова, але не зміг закріпитися в столиці України. Вінгер лише одного разу вийшовши на поле в чемпіонаті України за першу команду Динамо, результативними діями не відзначився.

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