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Динамо офіційно розірвало контракт з легіонером

17 січня 15:26 16706 Читать на русском
Динамо офіційно розірвало контракт з легіонером
Лука Лочошвілі / Сайт ГФФ

Динамо вирішило припинити співпрацю з грузинським захисником Лукою Лочошвілі.

Центрбек отримав статус вільного агента, інформує офіційний сайт київського клубу.

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Лочошвілі є вихованцем Динамо Тбілісі, а до українського гранда він приєднався у серпні 2017 року. З того часу він не провів жодного матчу за основу "біло-синіх" і двічі був відправлений в оренду. У 2018-му його віддали в рідне Динамо (21 матч), а поточний сезон оборонець починав за Жиліну. Справи Лочошвілі у Словаччині склалися не надто добре – всього два матчі за пів року.

Раніше 21-річний центрбек заявляв, що прагне розірвати контракт з київським Динамо заради стабільних викликів у молодіжну збірну Грузії. На його думку, статус вільного агента також повинен спростити пошук нової постійної команди.

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