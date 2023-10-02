Динамо зберігає гравців, які можуть стати ключовими у найближчому майбутньому.

Київський клуб офіційно оголосив про продовження контракту з хавбеком Володимиром Бражком до літа 2028 року.

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Півзахисник є вихованцем Динамо. Минулий сезон він яскраво відіграв у оренді за Зорю, а влітку дійшов до півфіналу чемпіонату Європи з молодіжною збірною України. Нову кампанію за Динамо 21-річний Бражко також розпочав потужно – 3 голи та 2 асисти у 10 матчах.

Нагадаємо, влітку хавбека хотів запросити Торіно, але Ігор Суркіс назвав 4 мільйони євро від італійців "принизливою пропозицією".

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